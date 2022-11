Nach der gestrigen Präsentation der Landesliste der Kärntner Volkspartei für die kommende Landtagswahl mit Landesparteiobmann Landesrat Martin Gruber an der Spitze, wurden heute die Regionalwahlkreislisten präsentiert. Für den Wahlkreis West, also die Bezirke Feldkirchen, Spittal und Hermagor, tritt der vom Bezirk Feldkirchen nominierte Landesrat Sebastian Schuschnig (35) aus der Gemeinde Steindorf am Ossiachersee als Wahlkreis-Spitzenkandidat an und findet sich auch kärntenweit auf Nummer 2 der Landesliste der Volkspartei.