Erfolgreich endete für die Schwimmer des Behindertensportvereines Spittal die Teilnahme an den österreichischen Jugend und B-Meisterschaften in Innsbruck, wo auch der letzte Bewerb des Österreichischen Behindertensport-Cups (ÖBSV) ausgetragen wurde. Mit 78 Teilnehmern aus 16 Vereinen war dies die am stärksten besuchte Veranstaltung im Jahr 2022.