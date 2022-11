Während alle anderen Kärntner Skigebiete vorerst vergeblich auf den weißen Segen von oben warten, hat es am Wochenende am Mölltaler Gletscher ausgiebig geschneit - jedenfalls genug, um in die neue Saison zu starten.

"Endlich wieder Skifahren", heißt es in einem Facebook-Posting der Gletscherbahnen-Gesellschaft. Dank ein paar kalten Tagen am Berg würde man am Donnerstag die Lifte in Betrieb nehmen. Geöffnet sind folgende Anlagen: Der Gletscher Express, die Gondelbahn Eissee & Gletscher Jet, die Piste Nummer 3 und das Restaurant Eissee.

Tickets gibt es ab 30 Euro. Wer online bucht, erspart sich Wartezeiten bei den Kassen.