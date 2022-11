Drei Jahre schon sind die Gemeinden Bruneck (Südtirol), Lienz (Osttirol), Hermagor und Spittal (Oberkärnten) Teil eines Pilotprojekts für Innenstadtentwicklung. "Süd-Alpen-Raum" nennt sich der Zusammenschluss. In den vergangenen Jahren gab es für die Bürger wenig Greifbares, auch weil die Projektgruppen fleißig gearbeitet haben. Ergebnisse gibt es nun aber in Form von Zukunftsbildern und Visionen. Und diese wurden heute in Bruneck präsentiert. Abgedruckt wurden die Ergebnisse in einem Heft, welches allerdings nur an die Bürgermeister ausgeteilt wurde. "Weil die erste Fassung noch Rechtschreibfehler enthält", wie Oskar Januschke vom Stadtmarketing Lienz erklärt hat. Das Papier beinhaltet Visionen, wie die vier Städte enger zusammenwachsen können – allerdings auch ganz konkrete Projektideen, welche die einzelnen Städte bis 2040 umsetzen könnten.