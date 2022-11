Noch macht das Traditionskino, das einzige am Millstätter See, seine erste, kurze Betriebspause nach der Wiedereröffnung. Diese wurde noch gar nicht gefeiert, was am Samstag, 12. November, nachgeholt wird. Dafür hat sich Kinobetreiber Max Wohlkönig etwas Besonderes überlegt: "Es wird kultig. Wir haben alte Super-8-Filme aus Millstatt digitalisiert und neu arrangiert. Das ist unser Geschenk an alle Millstätter." Entstanden ist eine 120-minütige Zeitreise, die ab 15 Uhr in einer Endlosschleife laufen wird.