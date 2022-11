Sein Großvater war der berühmte Nötscher Maler Anton Kolig, und auch sein Vater Thaddäus war als Kunsterzieher tätig. Beide starben mit 64 Jahren. „Ich fürcht’ mich schon ein bissl vor diesem Alter“, sagte Cornelius Kolig im Vorfeld seines 60. Geburtstags, damals bereits herzkrank und gesundheitlich angeschlagen.

Nun hat das Herz des großen Künstlers für immer zu schlagen aufgehört. „Er starb letzte Nacht, nachdem er bereits am 16. Oktober einen Herzstillstand hatte“, teilte seine Frau Doris am Montag der Kleinen Zeitung mit. Österreich verliert mit Cornelius Kolig einen seiner kreativsten Köpfe – einen Künstler, der in seiner Gailtaler Heimat und im Klagenfurter Landhaus Leuchtturmprojekte schuf, die weit über die Grenzen des Landes ausstrahlen.