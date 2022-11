Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser besuchte am Freitag die Steinfelder Kulturtage. Im Zuge der Veranstaltungsserie trat Robert Palfrader mit seinem Programm „Allein“ auf. „Kärntens Kultur ist vielfältig. Diese Aussage spiegelt sich in vielen Projekten, Initiativen und vor allem in der Gesamtheit des kulturellen Lebens in Kärnten wieder. Die Steinfelder Kulturtage sind ein Beweis dafür“, sagte Kaiser im Umfeld der Veranstaltung.