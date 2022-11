Am 4. November gegen 11.45 Uhr wollte ein 28-jähriger Mann aus dem Bezirk Tamsweg mit einem Lkw auf einer Straßenböschung in Spittal rückwärts zu einer Kanalbaustelle zufahren. Dabei rutschte der Lkw auf dem durchnässten, grasbewachsenen Untergrund seitlich in Richtung der dort befindlichen Straße und drohte auf die Straße umzustürzen. Der Lkw konnte von der FF Spittal gegen ein Umfallen gesichert und in weiterer Folge unter Zuhilfenahme eines Staplers unbeschädigt von der Böschung auf die Straße gebracht werden.

Die FF Spittal stand mit drei Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz.