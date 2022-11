Auf Diebestour war ein Rumäne am Donnerstag in Spittal an der Drau. Der 42-Jährige stahl zunächst gegen 17 Uhr in einem Kaufhaus zwei teure Parfums. Danach fuhr er mit seinem Fahrzeug zu einem Lebensmittelgeschäft. Dort beabsichtigte der Mann laut Polizeibericht, eine große Anzahl an Lebensmitteln zu stehlen. Er wollte den Markt über die Selbstbedienungskasse, ohne zu bezahlen, verlassen.

Dabei wurde er von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der durch Schreie darauf aufmerksam machte. Der Dieb ließ sämtliches Diebesgut fallen und lief davon. Der Rumäne wurde vom Zeugen verfolgt und konnte nach kurzer Fahndung durch die einschreitenden Streifen der Polizeiinspektion Spittal in der Nähe des Supermarktes angehalten werden.

Der 42-Jährige zeigte sich im Zuge der Einvernahmen geständig. Die Beamten stellten im Zuge der Erhebungen fest, dass der Mann keine gültige Lenkberechtigung besitzt. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum Villach gebracht.