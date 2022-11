Das Wirtshaus in Untertweng ist eines der ältesten der Region: Vor 95 Jahren wurde die Gartenrast als Jausenstation vom Großvater des heutigen Besitzers, Uli Bacher, gegründet. Drei Jahre zuvor (1924) wurde der Grundstein des Familienunternehmens, zu dem heute auch "Bacher Reisen" in Radenthein zählt, als Gärtnerei gegründet. "In den 1930er Jahren war die Gartenrast eine vegetarische Pension, nach dem zweiten Weltkrieg eine Fremdenpension", schildert Uli Bacher, der das Wirtshaus 1998 übernommen hat. Inzwischen ist er nicht nur der berühmte "Backhendlwirt", sondern auch ein innovativer Bierbrauer, der sich vor neun Jahren mit der "Shilling-Brauerei" einen Lebenstraum erfüllt hat.

Beliebtes Wiortshaus: Die Gartenrast in Radenthein © Andrea Steiner

Seit den 1960er Jahren liegt der kulinarische Fokus der Gartenrast-Küche auf Spezialitäten rund ums Hendl. Lieferant der ersten Stunde für das Geflügel ist nach wie vor die Firma Wech aus dem Lavanttal. Zu gebackener Hühnerleber, Hendl im Wok, Hendl Nuggets, gebackener Hendlbrust usw. hat der Gast bei den Getränken die Qual der Wahl: Über 40 Biere aus aller Welt sowie natürlich das hauseigene Shilling-Bier (Granatbier, Nock Ale) stehen zum Verkosten an. Hilfe kommt von Roland Pertl, dem Diplom-Biersommelier. Auf der Weinkarte finden sich überwiegend österreichische Winzer.

Essen zum Mitnehmen gibt es hier nicht erst seit der Pandemie: Gäste schätzen die To-go-Karte seit vielen Jahren © Andrea Steiner

Für Vegetarier bietet die Karte unter anderem einen Veggie Wok oder Botanic Burger mit hausgemachten Gemüselaibchen. Als Vorspeise sind die hauseigenen Tapas (11,50 Euro) zu empfehlen, das Hendl mit fruchtiger Currysauce und Reis (15 Euro) landete saftig auf dem Teller, die Beilage bei den Teriiyaki Spießen (15 Euro) war etwas lauwarm und für einen Basmatireis zu körnig. Nichts falsch machen kann man beim Dessert: das Rezept für die Caridnal Schnitte (3,50) stammt noch von der Seniorchefin und war ein süßer Traum.