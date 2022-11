Lange Zeit hatte das Faschaunereck in den Hohen Tauern gar kein Kreuz. Bergführer Hannes Koller und Heinz Leitgeb ergriffen die Initiative. "Wir waren öfters auf Skitouren am Faschaunereck und wollten ihm zu einem Kreuz verhelfen", erzählt Leitgeb, Polier aus Liebenfels. Gemeinsam mit seinem Bruder Sebastian Leitgeb, einem Kunsttischlermeister, ging er das Projekt an. Seit Mai steht das fertige Gipfelkreuz auch, jedoch auf 1600 Meter, 1000 Meter unter dem Gipfel.

Zuvor wurden die Behördenwege erledigt, eine Flugerlaubnis eingeholt. "Es wurde alles erfüllt, und dann gab es von der Agrargemeinschaft auf einmal eine telefonische Absage", sagt Hüttenwirtin Maria Gritzner, die den Rückzieher der Grundbesitzer nicht nachvollziehen kann. Damit das Kunstwerk nicht ungesehen in einer Werkstatt bleibt, hat sie den Platz vor der Leonhardhütte auf dem Maltaberg zur Verfügung gestellt. "Seither werde ich permanent gefragt, warum das Kreuz hier steht und nicht auf dem Gipfel."

Das Kreuz wurde von Heinz und Sebastian Leitgeb aufwendig bearbeitet © KK/Privat

Eine gebeugte Lärche

Entstanden ist das Künstlerkreuz mit viel Mühe und Aufwand. "Wir haben einen Lärchenbaum gesucht, der gebeugt gewachsen ist. Ein Kunstschmied aus St. Veit machte die Nirosta-Arbeiten", schildert Leitgeb. Ein dreiviertel Jahr wurde daran gebaut. Teil der Inschrift ist auch ein passender Spruch seiner Gurktaler Großmutter: "Nicht der Wind, die Lobläus' sind es, die mich beugen."

Neuer Gipfel

Mittlerweile hat jemand ein simples, kleines Holzkreuz auf dem Faschaunereck aufgestellt. Leitgeb und Koller haben hingegen eine neue Bestimmung für das unfreiwillige Hüttenkreuz gefunden. Es soll von der Nationalparkgemeinde nach Rennweg wandern. "Es wird auf der Seemannwand im Pöllaltal aufgestellt werden", so Leitgeb. Und so kommt das Kunstwerk doch noch zu seinem Gipfelsieg. Die Agrargemeinschaft war für keine Stellungnahme zu erreichen.