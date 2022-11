Mit einem Festakt auf der Burg Mauterndorf (Salzburg) wurde am Donnerstag das zehnjährige Bestehen des Unesco-Biosphärenparks Kärntner Nockberge und Salzburger Lungau gefeiert. Im Juli 2012 wurden die Kärntner Nockberge und der Salzburger Lungau zusammengeführt und von der Unesco als Biosphärenpark ausgezeichnet. Dies nahmen die Landesrätinnen Sara Schaar und Daniela Gutschi und Agrarreferent Josef Schwaiger (beide Salzburg) sowie die beiden Biosphärenpark-Leiter Dietmar Rossmann (Kärnten) und Markus Schaflechner (Salzburg) gemeinsam mit den Partnern in der Region zum Anlass, auf wichtige Meilensteine in diesen zehn Jahren zurückzublicken.

Die Umwandlung des damaligen nicht international anerkannten Nationalparks Nockberge in einen Unesco-Biosphärenpark war vor allem von Aufklärungsarbeit geprägt. Nach zehn Jahren Biosphärenpark ist dieser in der Region nun stark verankert und als Projektpartner etabliert. Ausschlaggebend dafür waren der enge Austausch und die daraus resultierenden erfolgreichen Kooperationen mit der regionalen Wirtschaft, besonders mit der Landwirtschaft und dem Tourismus. In insgesamt 16 Bildungseinrichtungen werden die Zusammenhänge zwischen Mensch und Natur und die Einzigartigkeit des Lebensraumes bereits vermittelt.