Die Pfarre und die Marktgemeinde Winklern laden zu den Feiern anlässlich des Abschlusses des Jubiläumsjahres "500 Jahre Pfarrkirche" sowie der erfolgten Generalsanierung mit Erweiterung des Pfarrkindergartens ein. Am 6. November wird Diözesanbischof Josef Marketz nach dem Festempfang am Kirchplatz um 10 Uhr gemeinsam mit Provisor Arnulf Johannes Pichler und Pastoralvikar Bartholomew Obidigbo einen Festgottesdienst in der Pfarrkirche feiern. Musikalisch umrahmt wird die heilige Messe von einem Kinder- und Jugendensemble sowie zwei jungen Musikerinnen auf Orgel und Querflöte.

Nach dem Gottesdienst wird der Kärntner Bischof um 11.30 Uhr den von der Marktgemeinde Winklern generalsanierten Pfarrkindergarten mit neuem Zubau segnen. Die Segnung im Beisein von Bürgermeister Johann Thaler wird musikalisch von der Trachtenkapelle Winklern und den Kindergartenkindern umrahmt. Im Anschluss laden Pfarre und Gemeinde zur Agape in den Veranstaltungssaal des Einsatzzentrums der Gemeinde ein. Außerdem steht am Nachmittag ein Besuch von Bischof Marketz im Altenwohn- und Pflegeheim St. Laurentius am Programm.