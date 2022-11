Rund 400 Produkte der Kärntnermilch werden in der neuen Genuss-Meierei in der Villacher Straße in Spittal angeboten. Darüber hinaus sind die Karnerta und Kärntner Fleisch mit Fleisch- und Wurstspezialitäten, heimische Bäcker und bäuerliche Direktvermarkter mit ihren Waren vertreten. Donnerstagabend wurde der neue Laden feierlich eröffnet. Geschäftsführer Helmut Petschar begrüßte zahlreiche Ehrengäste, darunter Landesrat Sebastian Schuschnig, Bürgermeister Gerhard Köfer, Vizebürgermeisterin Angelika Hinteregger sowie Vizebürgermeister Willi Koch. Albert Petschar, Obmann der Kärntnermilch, freute sich, dass nun die dritte Genuss-Meierei als Botschafter heimischer Produkte, eröffnet.