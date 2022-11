In der Gemeinde Stall geht es – politisch – weiter drunter und drüber. Die Gemeindeaufsicht des Landes Kärnten hat Anfang September eine Superrevisorin in die Gemeinde geschickt. Eskaliert ist die Situation damals auch deshalb, weil Bürgermeister Peter Ebner (SPÖ) die Finanzverwalterin entlassen hat. Allerdings: Die Stelle ist bis heute nicht besetzt. Die Arbeitnehmerin trat den Weg zum Arbeitsgericht an. Auch ein neuer Finanzverwalter wurde nicht angestellt, obwohl die Stelle im Sommer in einem „Amtlichen Mitteilungsblatt“ ausgeschrieben war.

„Wir ermitteln im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Die Ergebnisse bringen wir in erster Linie der Staatsanwaltschaft zur Kenntnis gebracht“, sagt Franz Sturm, Leiter der Abteilung 3 des Amtes der Kärntner Landesregierung. Einen Prüfbericht gebe es bereits. „Dieser wird in den nächsten Tagen an die Gemeinde Stall zugestellt“, sagt Sturm. Er wolle allerdings den politischen Akteuren der Gemeinde Stall die Ergebnisse nicht durch die Presse ausrichten. Vorwürfe gegen die Gemeindeführung würden in diesem Dokument allerdings „behandelt und beurteilt“ werden. Indes hat sich das politische Klima in der Mölltaler Gemeinde nicht verbessert, im Gegenteil.