Wenn am Samstag, 5. November, "Der gute Kamerad" für Alois Sulzgruber erklingt, grüßen ihn die Soldaten des Jägerbataillons 26 ein letztes Mal. Sulzgruber wurde 1941 in Kapfenberg in der Steiermark geboren. Seine militärische Karriere führte ihn im Jahr 1972 nach Spittal. Und dort hat er sich als engagierter Soldat und Kamerad einen Namen gemacht.