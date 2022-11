Zweieinhalb Jahre wurde gebaut, jetzt ist die Bahnüberführungs-Brücke in Hermagor fertig. Dieses schlanke Brückenwerk mit einer Länge von knapp 80 Metern, einer Breite von 12,25 Metern und rund 300 Meter langen Auffahrtsrampen soll künftig die kreuzungsfreie Erschließung der Kernzone des Gewerbegebietes Burgermoos ermöglichen. Es ist praktisch das letzte Puzzlestück in der Modernisierung der Gailtalbahn, die 2018 und 2019 elektrifiziert wurde. In diese Infrastrukturverbesserung sind die barrierefreie Ausgestaltung von sieben Haltestellen und Bahnhöfen, die Errichtung von P&R- und B&R-Anlagen und ein Verkehrssicherheitspaket, welches die Auflassung von insgesamt 21 Eisenbahnkreuzungen entlang der Strecke zum Inhalt hat, inkludiert. Allein für die Überfahrtsbrücke über Bundesstraße und Bahn investierten die ÖBB an die sieben Millionen Euro.