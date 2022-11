Die Natur "rockt" den Peintnerhof in Niedergail. Der ehemalige Chef-Arzt Georg Lexer hört ihr dabei zu. Mit einem speziellen Gerät schafft es der Naturliebhaber, die Veränderungen der elektrischen Widerstände in Pflanzen hörbar zu machen – das Ergebnis ist der meditative Klang der Natur. „Nach einer erfolgten Erdung bei der Wurzel kann ich am Blatt der Pflanze die Elektrode anbringen“, lässt Lexer wissen. Die rhythmischen Änderungen der Pflanze können dann in Noten übersetzt werden, die oftmals auch Neues ans Tageslicht bringen: „So spielen etwa Pflanzen, die in einer Gruppe zusammen sind, ähnlicher im Vergleich zu Pflanzen, die alleine stehen“, erklärt Lexer, der sich nach seiner Pensionierung voll und ganz seiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit Naturphänomenen widmet.