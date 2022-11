Schnee von gestern macht es möglich, dass das Langlauf- und Biathlonzentrum in Obertilliach am 8. November in die Wintersaison starten kann. Über den Sommer wurde Schnee unter einer dicken Hackschnitzelschicht konserviert. Mit Baggern und Lkw wird derzeit das weiße Gold verteilt. Dann wird mit der Präparierung der Loipe begonnen. "Der Kunstschnee reicht für eine circa 2,5 Kilometer lange Loipe", erklärt Matthias Scherer, Geschäftsführer des Langlauf- und Biathlonzentrums Obertilliach. Zudem nimmt man auch den Schießstand wieder in Betrieb.