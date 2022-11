Insgesamt 49 Ensembles aus Österreich und Südtirol nahmen beim diesjährigen Bundeswettbewerb "Musik in Kleinen Gruppen" in Wels teil und präsentierten ihre musikalischen Fähigkeiten einer Fachkundigen Jury. Vier Ensembles vertraten dabei Kärnten und wurden mit einer hohen Punkteanzahl ausgezeichnet.



Das Blechbläserensemble "Next Generation" unter der Leitung von Peter Vierbach erspielte sich in der Stufe B 88,3 Punkte von möglichen 100. Das Holzbläserensemble "Saxofun" erspielte sich 84 Punkte und für die Gruppe Tauernklang, die ebenso in der Stufe A angetreten ist, gab es 87,1 Punkte. Beide Holzbläserensembles werden von Harald Kundert geleitet. Das vierte Kärntner Ensemble "Three fine Flutes" aus der Musikschule Lavanttal erreichte mit seinem Auftritt 84,8 Punkte. Es steht unter der Leitung des Obervellachers Kevin Seah.