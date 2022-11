Mittwoch gegen 6 Uhr wurden von einem Landwirt aus der Gemeinde Dellach gemeldet, dass im Bereich von Nölbling vermutlich durch einen Wolf mehrere Schafe gerissen wurden. Insgesamt 20 gerissene Schafe wurden laut Landespolizeidirektion Kärnten gefunden. Die verantwortlichen Stellen des Landes Kärnten wurden verständigt.

Mittlerweile hat sich der Wolfsexperte des Landes, Roman Kirnbauer, ein Bild vor Ort gemacht: "Wir gehen zu 99,9 Prozent davon aus, dass es sich um Wolfsrisse handelt. Ob es einer oder mehrere Wölfe waren, können wir derzeit nicht sagen."

In Umzäunung gefangen

Bemerkt wurde der Vorfall von einem Zeitungszusteller, der um drei Uhr Morgens den beschädigten Zaun gesehen hat. "Die Tiere sind zum Teil noch warm, es dürfte also knapp davor passiert sein. Ein Schaf war auf der Straße, dann wurde der Jagdtrieb des Wolfes, oder der Wölfe angeheizt und sie hetzten die restlichen Schafe innerhalb des Zauns, solange bis sich nichts mehr bewegte. Die Schafe waren chancenlos gefangen in der Umzäunung", sagt Kirnbauer.

Für Wolfsexperten Roman Kirnbauer ist klar, dass die Schafe von zumindest einem Wolf gerissen worden sind © KK/PRIVAT

DNA-Proben

Über den Verbleib des Wolfes, oder der Wölfe kann man derzeit nichts sagen, "ein Wolf rennt acht Stunden am Tag, wo er jetzt ist, wissen wir nicht. Auf jeden Fall ist das Tier gesättigt, denn zwei bis drei Schafe wurden ordentlich genutzt", sagt der Sachverständige für Jagd und Wildökologie, was in der Fachsprache heißt, dass diese Schafe fast vollständig aufgefressen wurden. Vom den Überresten wurden DNA-Proben entnommen, die zur weiteren Untersuchung an ein Labor geschickt werden.