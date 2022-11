Gleich zwei schwere Arbeitsunfälle haben sich am Allerheiligentag in Oberkärnten ereignet. In Reißeck war gegen 14.30 Uhr ein 40-Jähriger mit Dacharbeiten bei seiner Almhütte beschäftigt. Aus unbekanntem Grund stürzte er dabei rund zwei Meter tief auf die darunterliegende Schotterstraße. Der Mann wurde schwer verletzt. Seine Ehefrau und ein Bekannter leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. Der Rettungshubschrauber RK-1 flog den 40-Jährigen in das UKH Klagenfurt.

Nur eine halbe Stunde später musste der Rettungshubschrauber, dieses Mal der C7, erneut nach Oberkärnten fliegen. In der Gemeinde Flattach hatte sich ein 69-jähriger Mann auf seinem Anwesen beim Holzspalten schwer verletzt. Beim Einrichten eines Holzstammes kam der Mann irrtümlich auf die Fußbedienung und setzte so das Spaltgerät in Betrieb. Er erlitt eine schwere Handverletzung und wurde ebenfalls ins UKH Klagenfurt eingeliefert.