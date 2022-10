Die Protestaktion des Vereins "Save the Alps" am vergangenen Samstag in der RGO-Arena sorgt weiterhin für Diskussionen. Speziell im Kreis der Jägerschaft gehen die Wogen hoch. Sowohl der Bezirksjägermeister Hans Winkler, als auch Landesjägermeister Anton Larcher sind der Einladung der Veranstalter nicht gefolgt. Vor das Rednerpult schritt schließlich Peter Ladstätter, Jäger aus St. Jakob in Defereggen. Es sei "schade", dass vom Jägerverband niemand die Gelegenheit wahrgenommen habe, bei der Veranstaltung aufzutreten, sagte er: "Es ist mit Sicherheit keine dankbare Aufgabe."