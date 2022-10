Auch wenn man es aufgrund der vorherrschenden Temperaturen derzeit nur schwer glauben möchte: Der Winter steht vor der Türe. In Kärnten stehen daher bereits jetzt die ersten Straßen-Wintersperren an.

Ab sofort gesperrt ist bereits die Malta Hochalmstraße (Bezirk Spittal an der Drau), teilte der ÖAMTC am Montag mit. Die Sperre gilt aber der Mautstation Fallerhütte. Am 11. Mai wird die Straße wieder aus ihrem "Winterschlaf" erwachen.

Sperre am Freitag

Wie die Straßenbetreiberin Grohag in einer Aussendung mitteilte, ist die Großglockner-Hochalpenstraße zwischen Kärnten und Salzburg noch bis einschließlich 3. November geöffnet. Ab Freitag gilt die Wintersperre wegen des angekündigten Wettersturzes. Bis dahin kann man die Straße mit vergünstigten Herbsttarifen befahren.