Der Jungzüchter Grand Prix 2022 ist Geschichte – Am Samstag feierten die Kärntner Jungzüchter in der Zollfeldhalle in St. Donat ihr 20-jähriges Bestehen. Die Jubiläumsschau umfasste neben einem Jungzüchterbewerb mit Tieren aus Südtirol, Osttirol und Kärnten auch einen Schulwettbewerb der landwirtschaftlichen Fachschulen und eine Bambinivorstellung. Schon am Vormittag fielen die Gruppenentscheidungen des Jungzüchterwettbewerbes. Das anspruchsvolle Amt des Preisrichtens übernahmen Theresa Gruber (Vorführen), Alexander Hörmandinger (Typ Fleckvieh und Pinzgauer), Gerold Riedl (Typ Holstein, Brown Swiss und Jersey) und Christina Schneeberger (Bambinis).

So richtig spannend wurde es am Nachmittag mit den Gesamtsiegerentscheidungen. Zunächst wurden die besten Typtiere der Rassen Fleckvieh, Holstein, Brown Swiss, Pinzgauer und Jersey des Tages gekührt. Als bestes Holsteintier der Schau wählte Gerold Riedl Carnica Holstein Ricky, die von Moritz Rettl aus Kirchbach vorgeführt wurde. Im Anschluss kam es zur Entscheidung in der Königsdisziplin Vorführen. Alle Jungzüchter wurden in die Kategorien Junior (bis 14 Jahre) und Senior (ab 15 Jahre) geteilt. Theresa Gruber, die selbst eine erfolgreiche Jungzüchterin ist, entschied sich nach vielen prüfenden Blicken für die junge Lavanttalerin Lena Zarfl. Den großen Titel Vorführchampion Senior holte sich Andreas Steiner aus Matrei.

Oberkärntner Bambinis dominierten

Luis Moser (Spittal) präsentierte sein Kalb Fabel im Bambiniwettbewerb. © HAKA, Christina Scherzer

Rund um die Mittagszeit präsentierten Kinder im Alter von zwei bis neun Jahren im Rahmen des Bambinibewerbes ihre Lieblingskälber. Dem Publikum boten sich entzückende Anblicke. Besonders ausgezeichnet wurden die Oberkärntner Luis Moser mit seinem Kalb Fabel, Yannik Oberluggauer mit Kalb Lotti, Elias Wandaller mit Jule und Marla Moser mit ihrem Kalb Winni. Alle Bambinis zeigten vollen Einsatz und wurden mit einer Kälberglocke ausgezeichnet.