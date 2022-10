Mit knapp 33 Jahren und seinem Beruf als Schlosser auf Tunnelbaustellen widerspricht er so ziemlich jedem gängigen Klischee eines Dorfchronisten. Doch mit seinem ausgeprägten Interesse an historischen Büchern – auch über die Grenzen seiner Heimatregion hinaus ­– hat der Rangersdorfer Michael Kühr nun die Geschichte des Ortsteils Lainach auf rund 130 Seiten in ein Buch gepackt, das er am Freitagabend ebendort vorstellt.