Ein 32-jähriger Spittaler hielt in der Nacht auf Sonntag die Polizei auf Trab. Gegen 4 Uhr in der Früh versetzte er einem 26-Jährigen auf offener Straße einen Kopfstoß und flüchtete danach. Im Rahmen einer Sofortfahndung konnte der 32-Jährige gegen 4.40 Uhr von einer Streife in der Nähe des Krankenhauses angetroffen werden. Der Mann bedrohte die Beamten mit einem Wurfstern. Die Polizisten mussten Pfefferspray einsetzen, um den Mann festnehmen zu können. Dieser wehrte sich heftig und konnte sich losreißen. Er flüchtete in den Ambulanzbereich des Krankenhauses.

Weitere Polizeistreifen mussten anrücken. Der Mann konnte schließlich fixiert werden. "Bei seiner Festnahme verletzte er zwei Beamte durch Tritte", heißt es vonseiten der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt ordnete die Einlieferung des Mannes in die Justizanstalt Klagenfurt an. Er wird wegen Körperverletzung, schwerer Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Sachbeschädigung zur Anzeige gebracht. Da gegen den Mann ein aufrechtes Waffenverbot besteht, wird er wegen des Besitzes der verbotenen Waffe, des Wurfsterns, zusätzlich angezeigt.