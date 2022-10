Das schöne Herbstwetter wollte eine 27-jährige Deutsche am Sonntag für einen Gleitschirmflug nutzen. Gegen 14.20 Uhr befand sich die Frau auf Höhe des Nassfeldriegels in der Gemeinde Berg im Drautal. "Plötzlich wurde der Schirm von einer Windböe erfasst", heißt es am Abend vonseiten der Polizei.

Die 27-Jährige stürzte aus einer Höhe von rund fünf Meter zu Boden. Nach medizinischer Erstversorgung wurde die Frau schwer verletzt vom Rettungshubschrauber C7 in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.