Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich Sonntag kurz nach Mittag auf der Tauernautobahn A10 im Wolfsbergtunnel ereignet. Darin verwickelt waren ein Pkw und ein Motorrad. Der 62-jährige Autolenker aus dem Bezirk Deutschlandsberg war von Spittal/Drau kommend in Fahrtrichtung Villach unterwegs. Am Ende des Tunnels setzte er zu einem Überholvorgang an und kollidierte mit einem bereits auf der zweiten Fahrspur fahrenden Motorradlenker. Der 48-jährige Deutsche kam zu Sturz und wurde schwer verletzt.

Nach medizinischer Erstversorgung wurde der Motorradfahrer in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. Der Autolenker blieb unverletzt. Für die Dauer der Aufräumarbeiten war der Wolfsbergtunnel für rund 45 Minuten für den gesamten Verkehr gesperrt.