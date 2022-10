Samstagmittag gegen 12.45 Uhr streuet ein 47-jähriger Landwirt aus dem Bezirk Spittal/Drau mit seinem Traktor in einer steil abfallenden Wiese in Obermillstatt, Gemeinde Millstatt am See, Bezirk Spittal/Drau, Mist aus. Im Zuge dieser Arbeiten kippte das Fahrzeug trotz Zwillingsrädern um, überschlug sich mehrmals und kam erst nach etwa 50 Metern zum Stillstand.

Der Lenker wurde auf halben Wege aus dem Fahrzeug geschleudert und von diesem überrollt. Er erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch das Rettungsteam des Roten Kreuzes sowie der Notärztin des Rettungshubschraubers vom RK 1 in das UKH Klagenfurt geflogen. Im Einsatz standen 60 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Obermillstatt, Lammersdorf, Millstatt und Seeboden.