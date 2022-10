Am Freitag in der Zeit zwischen 11 und 18.30 Uhr verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter Zugang zu einem Zimmer in einem Wellnessresort im Bezirk Hermagor und entwendete daraus zwei wertvolle Armbanduhren der Marke "Rolex". Die Uhren waren nicht im Tresor verwahrt. Laut Polizei sah der Besitzer keine Veranlassung, sie zu versperren, während er sich im Spa-Bereich des Hotels aufhielt, da sich die Uhren sowie im verschlossenen Zimmer befunden hatten.

Der Geschädigte, ein 41-jähriger Mann aus Graz, erleidet dadurch einen Schaden in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.