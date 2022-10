Fast so hoch wie bei einer Viehversteigerung war die SUV-Dichte gestern auf dem Parkplatz vor der RGO-Arena in Lienz. Allerdings nur fast. Denn es sind nicht ganz so viele Landwirte aus Osttirol und Oberkärnten erschienen, wie man sich erwartet hatte – die Arena war nicht zur Gänze gefüllt. Gestartet wurde pünktlich – und zwar mit einer Gesangseinlage der Oberkärntner Musiker Julia Stofner und Sigibert Pleschounig. Eine gemütliche Version der Patrioten-Hymne „Dem Land Tirol die Treue“ spielten sie – den Bauern gefiel es.

Julia Stofner und Sigibert Pleschounig sangen "Dem Land Tirol die Treue" © Michael Egger

Birgit Strasser, Schafbäurin aus Kartitsch, hat die Protestaktion gemeinsam mit dem Verein „Save The Alps“ auf die Beine gestellt. Dessen Obfrau Regina Stich aus Oberkärnten heizte der Arena gleich zu Beginn verbal ein und zitierte Hannibal: „Entweder wir finden einen Weg oder wir schaffen einen.“ In dieser Tonart ging es weiter, Stich sprach sogar vom „Wolfsterror“.

Alle Reden wurden übrigens live auf dem Youtube-Kanal des oberösterreichischen TV-Senders „RTV Regionalfernsehen“ übertragen. Der Sender fällt durch fragwürdige Covid-Berichterstattung auf und kooperiert mit dem Internetportal „AUF1“, welches Verbindungen zur österreichischen Rechtsextremen-Szene pflegt.

RTV, ein fragwürdiger Sender, produzierte einen Livestream © Michael Egger

Dornauer nicht vor Ort

Unterstützung zugesagt hat den versammelten Bauern Franz Theurl, Obmann des Tourismusverbandes Osttirol. Er sagte: „Die Entwicklung läuft aus dem Ruder.“ Und er stellte die Frage in den Raum: „Wer schützt die Schafe.“ Aber er hatte auch eine Bitte an die Landwirte. Die Hinweistafeln „Achtung Wolfsgebiet“ auf den heimischen Almen schrecken und seien „nicht sehr dienlich“. Zum Protest gekommen sind auch einige Osttiroler Bürgermeister, etwa Franz Schneider aus Sillian oder Bernhard Webhofer aus Gaimberg. Ans Rednerpult schritt der Gemeindechef aus Kartitsch, Josef Außerlechner (ÖVP). Er kritisierte etwa, dass die Wölfe in der TV-Sendung „Universum“ als „nützliche Tiere“ dargestellt werden. „Der Wolf ist nicht nützlich“, sagte er. Und diese Botschaft habe er auch seiner Tochter mitgegeben.

Im Vorfeld der Protestaktion wurde auch der Auftritt des neuen Landeshauptmann-Stellvertreters von Tirol, Georg Dornauer (SPÖ), angekündigt. Dieser hat die Reise von Innsbruck nach Lienz schließlich aber nicht auf sich genommen, „aus Zeitgründen“ wie es hieß. Er schickte aber eine Grußbotschaft aus dem Landhaus an die Bauern: „Es gibt in Tirol keinen Platz für die großen Beutegreifer.“ Der Nationalratsabgeordnete Gerald Hauser (FPÖ) und der Landtagsabgeordnete Markus Sint von der Liste Fritz sagten den Bauern ebenso Unterstützung zu. Allerdings hat Sint nüchtern dazugesagt: „Ich glaube nicht daran, dass jeder Wolf der über den Brenner oder eine andere Grenze nach Tirol kommt, in Tirol abgeschossen werden kann.“

Die Bauern lauschten den Rednerinnen und Rednern © Michael Egger

Tränen bei Gedicht

Etwas emotionaler fielen die Reden der beiden Anraser Bauern aus, welche im heurigen Sommer Dutzende Schafe aufgrund von Rissen durch Wölfe zu beklagen hatten. Johannes Mascher sagte: „Früher hatte ich den Leckstein im Rucksack. Heute ist es der Schussapparat, um die Schafe zu erlösen.“ Ortsbauernobmann Josef Gietl erzählte ebenfalls von seinen toten Schafen. Tosenden Applaus erntete er für diesen Sager: „Ich werde jetzt die Jagdprüfung machen – aus Selbstschutz.“

Der Gipfel eines emotionalen Nachmittages war der Auftritt von Jacqueline Forster aus dem Mölltal. Sie trug ein Dialektgedicht zum Wolfsthema vor. „Zusommen zag’ ma mit kurzen Sätzen, wos da Ruin unserer Bauernschoft bedeutet. Wir san do weg’n an Thema: Die Wölfe.“

Jacqueline Forster (links) kann nach ihrem tränenreichen Auftritt wieder lachen: Mit Birgit Strasser (Mitte) und Regina Stich (rechts) © Michael Egger

Forster brach schließlich in Tränen aus. Für ihren Vortrag erntete sie Applaus. Ans Rednerpult getreten sind auch noch weitere Bauern –etwa Manfred Feichter aus Südtirol oder Herbert Lackner aus Oberkärnten. Die Reden hatten alle die selbe Botschaft: „Wir brauchen den Wolf in Osttirol und Oberkärnten nicht.“ Mit Kritik an der EU wurde an diesem Nachmittag auch nicht gespart. Auf die Glasfassade hat man Bilder von toten Schafen geklebt. Die Anwesenden haben die Botschaft verstanden.