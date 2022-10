Ein bisher unbekannter Lenker eines weißen Kleinlasters mit grüner Aufschrift überholte am Freitag gegen 18.50 Uhr, in einem unübersichtlichen Bereich der Gailtalstraße (B 111), von Jenig kommend in Richtung Villach, mehrere Fahrzeuge.

Ein 32-jähriger Mann aus Kötschach fuhr dem Klein-Lkw entgegen: "Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, lenkte er seinen Pkw rechts auf das Bankett, kam ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn", teilt die Polizei mit. Dabei kollidierte er auf Höhe von Danz, Gemeinde Hermagor-Pressegger Sees, frontal mit dem entgegenkommenden Pkw eines 22-jährigen Mannes aus dem Bezirk Hermagor. Dessen 16-jährige Beifahrerin wurde beim Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste in das LKH Villach eingeliefert werden. Beide Männer blieben unverletzt.

Fahrerflucht

Beide Pkws wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die B 111 für den gesamten Verkehr gesperrt. Zehn Einsatzkräfte der Freiwillige Feuerwehr Rattendorf mussten die ausgetretenen Betriebsmittel binden. Der fahrerflüchtige Lenker des weißen Kleinlasters konnte bisher noch nicht gefunden werden. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion Hermagor werden erbeten.