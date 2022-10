Seitdem in der Villa North keine Wirtsstube mehr ist und seitdem nach Anbruch der 2000er Jahre keine Urlauber mehr ein und ausgegangen sind, verfiel sie in einen Dornröschenschlaf. Besitzer Peter North bewohnte das 1878 errichtete Gebäude von Mai bis Oktober, die restliche Zeit des Jahres verbrachte der Universitätsprofessor für Industrial Design, Bionik und Landschaftsarchitektur unter anderem in Amerika, Kolumbien und Mexiko.

Im August dieses Jahres drangen allerdings wieder kräftige Lebenszeichen aus der Villa. Mit einem Flohmarkt und einer Lesung wurde die Bevölkerung eingeladen, in die Räume voller Kunst, Antiquitäten und prachtvoller Bildbände einzutauchen. Denn nach dem Tod des Millstätters Peter North im Juni 2021 wird das Haus von den Künstlern Laurien Bachmann und Sebastian Six genützt. Die aus Gmünd stammende Bachmann ist die Erbin und führt die Villa im Sinne des Besitzers als Arbeits- und Inspirationsort für Künstler und Wissenschaftler fort.



In die Villa North ist ein Kulturverein eingezogen, der Kunst und Wissenschaft Platz bietet © (c) L. Bachmann

„Für diesen Zweck haben wir den Kunstverein ,Villa North‘ gegründet. Er bildet ein Forum für künstlerischen und wissenschaftlichen Austausch in der nationalen und internationalen Kunst- und Kulturszene“, schildert Bachmann. Ihren Plänen zufolge soll in den Gemäuern der Gründerzeitvilla ein lebendiges Residency- und Kulturprogramm entstehen.

3000 Bücher werden digitalisiert

„Peter North liebte Kunst und Design, aber auch die Schönheit der einfachen, alltäglichen Dinge. Für ihn war es ganz natürlich, Wunder zu teilen“, sagt Bachmann, die derzeit dabei ist, den Bestand aus rund 3000 Büchern, die er hinterlassen hatte, zu digitalisieren. „Es ist eine reiche Sammlung an Bildbänden und wissenschaftlicher Literatur zu Kunst, Design, Architektur sowie Umwelt- und Klimaschutz. Wir planen, daraus eine Bibliothek machen“, so die bildende Künstlerin, die mit ihrem Partner Sebastian Six erste Renovierungsarbeiten und den Einbau einer Heizung vorgenommen hat. Es wurden auch ein Foto- und Soundstudio eingerichtet.„Im Rahmen von Veranstaltungen wollen wir alle Interessierten zum Gedankenaustausch einladen“, sagt Bachmann.



Peter North, Professor für Industrial Design, Bionik und Landschaftsarchitektur © KK/PRIVAT



Die nächste Gelegenheit dazu gibt es am 2. November, um 18 Uhr. Peter Norths Bilder werden unter dem Titel „Der Condor fliegt für immer“ ausgestellt. Bachmann und Six werden ihre Version des peruanischen Instrumentalstücks „El cóndor pasa“ mit selbst gebauten Instrumenten und elektronischer Unterstützung aufführen.

Infos. Villa North, Alexanderhofstraße 93, Millstatt. Um Anmeldung zur Ausstellung wird gebeten: info@villanorth.at