Am kommenden Samstag um 19 Uhr wird die permanente Ausstellung "eh KLAR! Mensch & Klimawandel" im ehemaligen Kloster in Döllach, in der Gemeinde Großkirchheim eröffnet. Entwickelt wurde die Ausstellung von der "KLAR!" Region Nationalparkgemeinden Oberes Mölltal (Großkirchheim, Mörtschach, Winklern) und dem Lienzer Künstler und Bildhauer Max Seibald.

Die Ausstellung soll den Zusammenhang von Klimawandel, den sich dadurch verändernden Ressourcen und den damit verbundenen Auswirkungen auf den menschlichen Lebensraum aufzeigen. Dabei geht es auch immer um die Frage der Anpassungsfähigkeit von Menschen. Laut Managerin Sabine Seidler "verändert sich der Klimawandel schneller als vielen bewusst ist. Mit der Ausstellung sollen einerseits diese zum Teil rasanten Veränderungen bewusst gemacht werden und gleichzeitig Chancen überlegt werden, um den ländlichen Raum attraktiv zu halten."

Buch als Ideenbörse

Neben materiellen Ressourcen wie Holz, Stein, Schafwolle und Getreide liegt ein thematischer Schwerpunkt auf der Ressource "Wasser" als elementare Lebensgrundlage aller Existenzen. So werden in einer Videoinstallation verschiedene Aggregatzustände von Wasser gezeigt, die dabei eingesetzten Wortkollagen verweisen auf Wetterereignisse und einhergehende Folgeerscheinungen, die das Beziehungsfeld zwischen Mensch und Natur in den Fokus rückt.

Unter dem Motto "Gestalten wir unsere Zukunft selbst" hat der Künstler Max Seibald in der Lade seines eigens für die Ausstellung konzipierten Hochtisches ein Buch aufgelegt, das als Ideenbörse fungieren soll. "Die Besucher der Ausstellung sind eingeladen, ihre Gedanken, Anregungen und konkreten Umsetzungsideen zum nachhaltigen Umgang mit den regionalen Ressourcen niederzuschreiben oder zu zeichnen. Dabei geht es darum, weitere Möglichkeiten für die Verwertung der Ressourcen zu finden. Der beste Vorschlag wird mit dem Mölltaler Kohlbarren im Wert von 500 Euro ausgezeichnet", sagt der Künstler.