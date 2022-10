Konrad Lassnig schaut in den Spiegel im Übungsraum des Boxzentrums Millstätter See. Es ist ein zufriedener Blick. Ober dem Spiegel ist ein altes Metallschild der Kleinen Zeitung angebracht. Der Rocky-Song "Burning Heart" läuft in jenem kühlen Raum, in welchem Boxsportler normalerweise ihre eisernen Körper formen. Der Blick in den Spiegel offenbart das Lebenswerk des Herrn Lassnig, über welches er heute mit uns spricht: Die Kleine Zeitung und der Boxsport. Der gelernte Zimmerer entschied sich damals, in den frühen 1980er-Jahren dazu, Familie zu gründen und ein Haus zu bauen, in Obermillstatt. Ein Zusatzeinkommen musste her und der Job des Zeitungszustellers in Spittal war zu haben. Lassnig nahm ihn an und hatte zwei "Hacken": Handwerker und Zusteller.