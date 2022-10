Bisher unbekannte Täter stiegen in der Zeit zwischen Juli 2022 und dem 24. Oktober 2022 in ein leer stehendes, ehemaliges Bad- und Gasthaus im Bezirk Spittal/Drau ein, indem sie ein Fenster im Erdgeschoß einschlugen. Anschließend schlugen sie sämtliche Fensterscheiben des Gebäudes ein und verwüsteten das Inventar, indem sie sämtliche Waschbecken sowie WCs mit einem unbekannten Gegenstand zerschlugen. Die Innentüren wurden zum Teil ausgehängt und auf den Boden geworfen. Stühle und Tische wurden vom 1. Stock über den Stiegenaufgang in das Parterre geworfen, sodass das Stiegenhaus nicht mehr begehbar war.