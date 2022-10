Wieder hat ein aufmerksamer Einheimischer einen außergewöhnlichen Fossilfund dem Geopark Karnische Alpen gemeldet. Ihm fielen an der Gail in Dellach in einem etwa 500 Kilogramm schweren Kalksteinblock bis zu 15 Zentimeter große und sehr gut erkennbare Fossilien auf. Obwohl der Stein kein Unbekannter ist (er stammt aus einem Steinbruch bei Nötsch und wird wegen seiner Härte häufig als Böschungsstein verwendet), ist er außergewöhnlich. Und er muss schon lange in der Gail gelegen haben, denn er ist vom Wasser wunderbar blank geschliffen.