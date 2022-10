Hauben, Sterne, Auszeichnungen und Medaillen bei Lehrlingswettbewerben hat Stefan Lastin im Laufe seiner Karriere genug gesammelt. Der Kärntner Ausnahmekoch schlägt nach vielen Stationen in der österreichischen Spitzengastronomie – zuletzt in "Frierss Feines Haus" in Villach – einen neuen Weg ein und der führt auf die Gamskogelhütte am Katschberg (1850 Meter).