Der Kirchplatz gilt in einem kleinen Ort meist als Ort des Friedens. Jener in St. Lorenzen im Lesachtal wird seit geraumer Zeit aber nicht mehr mit Frieden assoziiert. Vielmehr ist er zum Schauplatz einer politischen Auseinandersetzung geworden. Die Gemeinde unter Bürgermeister Johann Windbichler (ÖVP) hat im Frühjahr den Verkauf von zwei Teilflächen des Kirchplatzes an zwei Private vorbereitet, in Summe 133 Quadratmeter. Damit sollten baurechtliche Probleme gelöst werden.