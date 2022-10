Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden kurz nach 5 Uhr bemerkten Nachbarn, dass in der Wohnung eines 49-jährigen Mannes aus Spittal/Drau ein Brandmeldealarm ausgelöst wurde.

Nachdem die Kameraden der Feuerwehr gesehen hatten, dass in der Wohnung Licht brannte, allerdings niemand zur Türe kam, mussten sie diese selbst öffnen. Der 49-Jährige wollte Grillwürste in einem Topf zubereiten, diese verbrannten jedoch, wodurch der Brandmeldealarm ausgelöst worden war.

Die Feuerwehr fand den Mann im Schlafzimmer, er konnte die Wohnung selbstständig verlassen und wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert. In der Wohnung entstand kein Sachschaden, sie wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Spittal/Drau gelüftet.