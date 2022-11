"Wenn es so weitergeht, stehen wir noch ganz ohne Tierarzt da", ruft Josef Pichler durch den Stall. Dietmar Kogler parkt vor der Landwirtschaft, einem Fleckvieh-Zuchtbetrieb in Lendorf, und bringt eine wichtige Fracht. "Der Rindersamen wird in dem Container durch flüssigen Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius aufbewahrt", schildert Kogler. Es ist ein Routinebesuch: Eine künstliche Besamung steht auf dem Programm. Der Tierarzt aus Kleblach-Lind hat an jenem Vormittag schon eine Reihe anderer Hofbesuche absolviert.