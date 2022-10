Viele Kinder und Jugendliche werden in Oberkärntner Sportvereinen für Bewegung begeistert, gleichzeitig wird ihnen eine sinnvolle Möglichkeit der Freizeitgestaltung geboten. Neben dem Training steht für die ehrenamtlichen Vereinsmitglieder auch die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Stellvertretend für ihre Arbeit stellen wir vier Oberkärntner Vereine mit Vorbild-Wirkung vor. Sie führen die Kinder an den Sport heran und halten sie ganzjährig fit. Smartphone, Fernsehen oder Spielkonsole rücken so für einige Stunden pro Woche in den Hintergrund.