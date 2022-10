Man kennt sie in einer Gemeinde – die herausragenden Musikantinnen und Musikanten, die stimmgewaltigen Sängerinnen und Sänger. Oft sind diese vielseitig im Dorfleben eingebunden – vom Kirchenchor bis hin zu musikalischen Morgen- und Abendunterhaltungen. Diese Talente und ihren Erfahrungsschatz zu nutzen und überregional zusammenzuführen, ist die Idee des Vereins "Cantarmonie", dessen Name sich aus dem Wort "cantare" (singen) und "Harmonie" zusammensetzt.

Es wurde ein Angebot geschaffen, das sowohl junge Talente als auch lang gediente Stimmen zusammenführt und durch ausgewählte Literatur fordert und fördert. Die beiden künstlerischen Leiter Gernot Kacetl und Alois Wendlinger haben für die ersten Konzerte des Vokalensembles Werke zum Totengedenken ausgewählt, welche zum Teil durch Kärntner Barockinstrumentalisten bereichert und zum Teil a cappella vorgetragen werden. Die dargebotene Literatur reicht dabei von Gregorianik bis hin zu Werken aus dem 20. Jahrhundert.

Aus fast allen Teilen Oberkärntens und Osttirols kommen so nun 28 motivierte Sängerinnen und Sänger zusammen, um sich über gehobene Chorliteratur auszutauschen und diese, angeleitet durch fachkundige Chorleiter, zu studieren. Der Obmann Florian Mattersberger schmunzelt: "Noch nie habe ich mich auf Sterbelieder und Lieder zum Totengedenken so gefreut." Und er fügt hinzu: "Das Zusammenwirken so vieler schöner Stimmen, aus so vielen unterschiedlichen Tälern und Dörfern, ist einfach wunderbar."

Gründungskonzerte am kommenden Wochenende

In weiterer Folge sollen in Zukunft jährlich ein bis zwei Projekte mit dem neuen Ensemble in der Region stattfinden. Die Gründungskonzerte des Vereins Cantarmonie werden am 30. 10. 2022, in der Klosterkirche (St. Marien) in Lienz, um 20 Uhr, und am 31. 10. 2022, in der Stadtpfarrkirche in Spittal (Mariä Verkündigung), um 19 Uhr, stattfinden. Als Eintritt sind freiwillige Spenden erbeten. Der Obmann ist überzeugt, dass eine Botschaft des Abends lauten muss: "Lassen wir die Musik – das Schöne in der Welt – allen Widrigkeiten zum Trotz erklingen und dadurch das Gute im Menschen berühren."