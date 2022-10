Bereits im Jahr 1920 wurde zeitgleich mit der zunehmenden Mobilisierung der Menschen mit einem behelfsmäßigen Schleusenbetrieb zwischen Mallnitz in Kärnten und Böckstein in Salzburg begonnen. Mit 8,4 km Länge ist der Eisenbahntunnel durch den die Autoschleuse fährt das Herzstück der Tauernbahn und somit noch immer eine der bedeutendsten Nord-Süd-Bahnverbindungen in Europa. In den Wirtschaftswunderjahren der 60er und 70er Jahre, wo immer mehr Autos an die Obere Adria unterwegs waren, erlebte die Autoschleuse Tauernbahn ihre Sternstunden mit einem nie mehr erreichten Verkehrsaufkommen.