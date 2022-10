Am Samstag gegen 13 Uhr wurde die Feuerwehr St. Peter-Spittal zu einer Fahrzeugbergung am Gelände eines Gewerbe- und Logistikparks alarmiert. "Ein Fahrzeuglenker hatte in der Kreisverkehrausfahrt in Richtung St. Peter aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren", heißt es von der Feuerwehr. Dabei ist er von der Straße abgekommen, durchschlug einen Holzzaun und kollidierte frontal mit einem abgestellten Sattelaufleger.

Der Lenker erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Er konnte laut Feuerwehr das Fahrzeug selbstständig verlassen. "Es befanden sich glücklicherweise keine weiteren Personen im Fahrzeug", berichtet die Feuerwehr.

Das Fahrzeug wurde, nach der Unfallerhebung durch die Polizei, in Zusammenarbeit mit einem lokalen Abschleppunternehmen geborgen.