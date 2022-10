Am Mittwoch, 19. Oktober, verwandelte sich das Rathaus Hermagor in eine Aktivmesse. Zum zwölften Mal hieß es nämlich: "Lern was G'scheits!" Rund 400 Jugendliche fragten nach, welche Anforderungen die einzelnen Berufe mit sich bringen. Dabei hatten sie Gelegenheit, unterschiedliche Branchen und Materialien kennenzulernen: von Holz, Metall, Malerei, Heizung und Sanitär, über KFZ, Elektronik, Elektrotechnik, Küche und Restaurant bis hin zu Tourismus und Landwirtschaft.

Zusätzlich arbeiteten Jugendliche vom Gymnasium Hermagor und den Mittelschulen Arnoldstein, Hermagor, Kötschach-Mauthen, Lesachtal und Nötsch mit Expertinnen und Beratern ihre eigenen Stärken, Interessen und Fähigkeiten heraus und erhielten grundlegende Informationen über die Lehre.

"Das Kennenlernen unterschiedlicher Lehrberufe hat Priorität, die Nachwuchskräfte für die Lehrberufe zu begeistern und mehr Einblicke in das regionale Arbeitsangebot zu bekommen", sagt Rainer Holz, Unternehmer und Obmann Verein Zukunft Handwerk & Industrie Gailtal.

Premiere für neue Lehrlingsstation

Erstmals wurde eine Station ausschließlich von Lehrlingen von der Lehrlingsakademie Karnische Region betreut. Sie stellten ihre Berufe vor und führten auch ein Berufe-Raten durch. Als "Lehrberufsbotschafter" gaben sie auf Augenhöhe Einblicke in ihre Ausbildung.