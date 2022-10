Beim Irschener Kirchtag gab es heuer besonders viel zu feiern. Den Auftakt machte die Würdigung der Jugend, die zahlreiche Erfolge errungen hatte. So konnte Bürgermeister Manfred Dullnig auf der Bühne unter anderen der Mädchengruppe der Jugendfeuerwehr Irschen für ihre Leistung beim Bundes-Feuerwehrjugend-Leistungsbewerb in Traiskirchen gratulieren: Marie Gatterer, Leni Hassler, Tamara und Ylvie Heregger, Sophia Lengfeldner, Lauren und Sophia Schneeberger, Alina Stefaner, Miriam Wallner und Katharina Wuggenig wurden Vize-Bundesmeister der Jugendfeuerwehr in Hindernisübung und Staffellauf. Simon Gradl wurde für seine Nachwuchsarbeit geehrt. Er hat über hundert Mädchen und Burschen in der Feuerwehrjugend betreut.

Auch die Staatsmeisterin in der Waldarbeit kam auf die Bühne: Katharina Forster erreichte nach dem ersten Platz im Mai 2022, auch bei der Europameisterschaft im Team der landwirtschaftlichen Fachschule Litzlhof den Sieg und in der Einzelwertung den Vize-Europameistertitel.

Bürgermeister Manfred Dullnig mit Katharina Forster, Melissa Reinprecht und Thomas Hecher © Sandro Stefaner

Weltklasse Bogenschützin und Endurofahrer

Weiter ging es mit Melissa Reinprecht, die bei der Historical-3Dimensional-Hunting Weltmeisterschaft im Bogenschießen in Mokrice (Slowenien) die Bronzemedaille errang. Abgeschlossen wurde die Runde mit der Ehrung des diesjährigen Enduro-Junioren-Staatsmeisters Thomas Hecher. Er schaffte es heuer außerdem in die Startreihe 1 beim Erzberg Rodeo und auf Platz 61 in der Endwertung sowie Platz 11 bei dem internationalen "Six Days"-Event in Frankreich.

Bürgermeister Manfred Dullnig gratulierte den Geehrten zu ihren hervorragenden Leistungen, bedankte sich für die Vertretung von Irschen bei all diesen Wettkämpfen und wünschte ein verletzungsfreies und erfolgreiches Bewerbs- und Sportjahr 2023.

Am Samstag wurde die Irschener Jugend für ihre Erfolge geehrt, am Sonntag wurde gemeinsam Erntedank gefeiert © KK/Gemeinde Irschen

Kirchtag und Erntedank

An jenem Wochenende konnte man im Kräuterdorf am Samstagvormittag beim Bauernmarkt, veranstaltet von der Slow-Food-Gemeinschaft, einheimische Produkte verkosten. Am Abend fand die Kirchtagsunterhaltung statt und am Sonntag nach dem Erntedankumzug der Irschener Vereine und Festgottesdienst, der Kirchtagsfrühschoppen im Bärenwappensaal.