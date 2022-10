Am Sonntag, 23. Oktober, steht in ORF III ein "Land der Berge"-Tag auf dem Fernsehprogramm. Höhepunkt ist der neue Dokumentarfilm "Gebirgsjuwel Karnische Alpen". Den Auftakt für die schönsten Bergregionen Österreichs gibt es schon um 9:20 Uhr, es geht in das "Alpenparadies Hohe Tauern", wo der Herbst in Osttirol gezeigt wird.

Insgesamt werden an dem Sendetag acht Produktionen ausgestrahlt. Ab 14:05 Uhr geht es auf dem Alpe-Adria-Trail "Vom Großglockner zum Meer mit Harald Krassnitzer". Südtirol-Fans kommen um 17:15 Uhr bei "Mit Heimatklängen durchs Ultental" auf ihre Kosten.

Am Wolayer See wird auch der Sonnenaufgang filmisch festgehalten © ORF/Markus Raich

Die Karnischen zur Hauptsendezeit

Im Hauptabendprogramm (20:15 Uhr) folgt schließlich die Neuproduktion "Gebirgsjuwel Karnische Alpen" vom international tätigen Bergfilmer Markus Raich. Für diese wanderte er auf den landschaftlich eindrucksvollen Spuren am einzigartigen Karnischen Hauptkamm in den Südlichen Kalkalpen. Als Grenzgebirge verbinden die Karnischen Alpen Osttirol, Kärnten und Italien und so die Alpen mit dem Meer.

Raich porträtiert diese schroffe Bergwelt mit grünen Almen an Kärntens südlicher Grenze aus teils schwindelerregender Höhe: Einer der filmischen Höhepunkte ist die anspruchsvolle Besteigung des höchsten Gipfels der Karnischen Alpen, der knapp 2800 Meter hohen Hohen Warte, direkt an der Staatsgrenze von Österreich und Italien. Christine Ranner und Julia Wurzer wagen diesen Klettersteig.

Julian Gruber in der Felswand © ORF/Markus Raich

Osttiroler Kletterprofi

Porträtiert wird auch der Osttirol Julian Gruber. Der Bäckermeister und Sportkletterer bezwingt extreme Hänge, die scheinbar gar keinen Griff mehr bieten. Zum Abschluss des "Land der Berge"-Tages führt die "Stauseen der Alpen"-Reihe (21:05 Uhr) nach Tirol.