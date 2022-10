Der Caritas-Direktor der Diözese Gurk-Klagenfurt, Ernst Sandriesser, kritisiert die Art und Weise der Unterbringung von 60 Flüchtlingen in einem Hotel in der Tourismusregion Innerkrems. Deren Einquartierung ohne Vorinformation hatte für Wirbel gesorgt, Gemeinde- und Tourismusvertreter fühlen sich brüskiert. Für ein Flüchtlingsquartier müsse auch die passende Infrastruktur vorhanden sein: "Um die Menschen überhaupt integrieren zu können, muss unbedingt eine Anbindung an Öffis, Geschäfte, Kindergärten gegeben sein", erklärte Sandriesser. Er stellt infrage, ob die Innerkrems dafür geeignet sei.